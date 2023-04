Renovatie Hooghuis in Doel lijkt echte nieuwe start voor tot voor kort bedreigde polderdorp

In 1980 stonden tientallen huizen in Doel leeg. De meeste andere woningen waren hopeloos verouderd. Ook de bevolking verouderde en niemand was bereid om in Doel nog te investeren. Het dorp leek veroordeeld tot een zieltogend bestaan. "Ge moet er de moed in houden", zei pastoor César De Cock, die in 1980 wel zelf afscheid nam van het polderdorp.

In het midden van de jaren 80 leek Doel dan toch opnieuw kansen te krijgen. Het dorp werd uitgeroepen tot herwaarderingsgebied en de gemeente Beveren, waarmee Doel intussen was gefuseerd, besliste om zwaar in het dorp te investeren.

Jonge gezinnen werden aangemoedigd om in Doel te komen wonen en er werden zelfs miljoenen geïnvesteerd in de restauratie van de dorpskerk. Tien jaar lang verdween Doel zo goed als volledig uit het nieuws: geen nieuws, was goed nieuws.