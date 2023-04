Ene kant van de straat is Wemmel, andere kant is Brussel: Robert krijgt 7 parkeerboetes in 12 dagen

Bij de Cel Parkeren van de stad Brussel geven ze toe dat de Romeinsesteenweg een moeilijk geval is. “Aan de ene kant is het grondgebied Brussel en aan de andere kant grondgebied Wemmel”, vertelt Alex Geraerts, directeur van de Cel Parkeren van de Stad Brussel. “Binnen de gewestgrenzen sluiten wij akkoorden zodat bewoners van een aangrenzende gemeente hun auto ook even verderop kunnen parkeren in die andere gemeente. Met gemeentes buiten de gewestgrenzen ligt zo'n akkoord politiek moeilijker.”

En dus zit er voorlopig niets anders dan dat Robert Desmet zijn auto 500 meter verderop parkeert in de Diepestraat : "Dat is absoluut niet handig. Mijn vrouw is kinesitherapeute. Ook haar klanten moeten dus die afstand afleggen. En die zijn nochtans vaak slecht te been. Spijtig dat de stad Brussel geen uitzondering wil maken."