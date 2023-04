Ex-Open VLD-schepen van Maldegem Peter Van Hecke richt nieuwe partij op

Van Hecke is op dit moment het enige lid van zijn nieuwe partij, maar volgens hem gaat dat niet lang zo blijven: “Sinds de bekendmaking donderdagavond heb ik al veel telefoontjes gekregen van mensen die willen aansluiten en dat heeft mij positief verrast. Ik ben zelf een liberaal, maar iemand met ander gedachtegoed is zeker welkom, zolang het belang van de burger maar vooropstaat. Ik ga zelf niemand afsnoepen van andere partijen, maar als ze die stap spontaan zetten, dan wil ik wel met ze spreken. Ik weet niet of ik met een volle lijst naar de verkiezingen in 2024 kan trekken, dat zou aangenaam zijn, maar kwaliteit primeert op kwantiteit.”

Peter Van Hecke is nog altijd lid van de nationale Open VLD, maar is niet zeker of dat zo zal blijven: “Ik blijf een liberaal in hart en nieren en ik zou graag lid blijven, maar ik vermoed dat de partij dit niet meer zal toelaten, nu ik dit initiatief neem.”