Een derde van de fietsers voelt zich onveilig door het gedrag van automobilisten en andere fietsers

Zo geeft ongeveer een derde van de fietsers aan dat ze in meer dan de helft van hun fietsverplaatsingen een gevaarlijke situatie met een automobilist meemaken. Een aanzienlijk groot aantal van de fietsers dus.

Een iets kleiner aantal, maar ook ongeveer goed voor een derde van de fietsers, geeft aan onveilige situaties te ervaren door snelle fietsers. Er is niet gespecifieerd om wat voor fietsen het dan precies gaat: gaat het om wielertoeristen bijvoorbeeld of eerder om speed pedelecs?

Ook automobilisten ervaren trouwens ongeveer even vaak gevaarlijke situaties met fietsers. Ongeveer een kwart van de autobestuurders ondervindt in meer dan de helft van de ritten een gevaarlijke situatie met een snelle of net trage fietser.