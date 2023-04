Levenslange celstraf voor aanslag in 1980 op synagoge in Parijs, jarenlang een van de grootste onopgeloste zaken in Frankrijk

Volgens zijn advocaten is Diab onterecht veroordeeld en gaat het om een persoonsverwisseling. Ze noemen hem een zondebok in de vastberaden zoektocht van het Franse gerecht naar een schuldige in de zaak. Dat Diab, 43 jaar na de feiten, effectief veroordeeld is, was voor sommigen dan ook een verrassing.

Een van de getuigen van de verdediging was een magistraat die de zaak had onderzocht en tijdens het proces verklaard had dat er te weinig bewijs tegen Diab was. Ook de mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep de rechtbank op om de "gebrekkige en ongegronde" zaak te laten vallen. Volgens Amnesty ondermijnt de zaak de "effectieve gerechtigheid voor slachtoffers".

De slachtoffers en hun verwanten zijn wel tevreden met de veroordeling. Zij kregen niet alleen eindelijk gerechtigheid, het proces was voor hen ook een kans om na al die decennia eindelijk in het openbaar te kunnen spreken over wat er toen gebeurd is. Sommige overlevenden beschreven tijdens het proces hun jarenlange fysieke en mentale trauma's. Sommigen zeiden dat het geluid van motorfietsen hen na die bewuste avond is blijven kwellen.