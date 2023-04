Genks koppel in Zweden veroordeeld voor wapensmokkel verstopt in ondergoed

De man is veroordeeld tot 6 jaar gevangenis, de vrouw kreeg 4 jaar cel. Ze werden in december door de douane betrapt aan de grens tussen Denemarken en Zweden, met 15 pistolen. 6 daarvan had de vrouw in haar ondergoed verstopt, de 9 anderen waren achter het handschoenenkastje en achter de radio in hun auto verstopt. Sindsdien zitten ze in de cel in Zweden, en daar moeten ze ook blijven.

Als ze hun straf hebben uitgezeten wordt het Genkse koppel Zweden uitgewezen en mogen ze dat land nooit meer binnen. De wapens, auto en gsm zijn verbeurd verklaard.