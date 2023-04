Gent wil verhuurders die blijven discrimineren vervolgen en stuurt overtreders door naar Mensenrechteninstituut

Gent voerde in totaal net geen 2.700 praktijktesten uit (1.438 bij privéverhuurders en 1.225 bij makelaars). Vooral bij mensen met een migratieachtergrond of rolstoelgebruikers is er sprake van discriminatie. Bij particuliere verhuurders krijgen ze in 1 op de 5 gevallen het deksel op de neus, bij makelaars is dat in bijna de helft van de gevallen zo. Daarbij moet wel benadrukt worden dat slechts een kleine groep makelaars verantwoordelijk is voor het grootste deel van de discriminatiegevallen. Gentse makelaars discrimineren minder, ook makelaars die bij de vorige testen gecontroleerd werden, scoren beter. "We vinden het erg belangrijk om deze praktijktesten te blijven herhalen om het probleem op te sporen en aan te pakken", zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit).