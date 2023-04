Gentse instrumentenbouwer zorgt voor wereldprimeur en bouwt strijkinstrumenten uit vlas

Er is al een prototype van de strijkinstrumenten uit vlas, maar de productie is nog zeer arbeidsintensief. Verder onderzoek is nodig om het maakproces te vereenvoudigen. "In het Conservatorium was er geen plaats meer om ons te laten experimenteren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. Het is heel fijn om nu in het winkelcentrum aan de Zuid aan de slag te gaan", geeft Duerinck toe. "Ik zit daar op het gelijkvloers met een tweetal collega's in een atelier van 100 m², tussen de horeca en andere winkels. Maar we zijn zeker niet de enige pop-up". Aan Tims atelier kan je je vergapen aan de eerste violen, altviolen en cello's uit vlas, maar er staan ook heel wat werkbanken, mallen, vacuümpompen en ander materiaal dat je niet meteen in een shoppingcentrum verwacht. "Af en toe gooien we onze deuren open", belooft Tim. "We plannen kleine concertjes. Ikzelf zal niet spelen, maar we gaan muzikanten uitnodigen die onze nieuwe instrumenten willen uittesten".