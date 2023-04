Loods Dirk Terloo begeleidt reusachtige containerschepen naar de haven: "Telkens weer een huzarenstuk"

Toch zijn volgens experten met schepen van 400 meter lang stilaan de grenzen bereikt. Dirk is het daar niet mee eens. "Toen ik 17 jaar geleden begon als loods beweerde men dat schepen van 300 meter het maximum waren. Nu zitten er schepen van 430 meter aan te komen. Voor ons als loods is het simpel: we doen er alles aan om die evolutie te kunnen volgen en we zien wel wat de toekomst brengt."

"Ik sta momenteel aan de bovenkant van mijn carrièreladder, maar dankzij de evolutie in die schepen stopt mijn ladder niet. Dat is waanzinnig plezant. Als ze ons bellen, is dat meestal midden in de nacht, maar als ze dan zeggen dat je een MSC Tessa mag bemannen, dan stap je met een lach de taxi in."