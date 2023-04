Te hoge concentraties van zware metalen teruggevonden in bodem nabij Antwerps stadspark: ernst en oorzaak nog onduidelijk

De ernst en oorzaak van de vervuiling is momenteel nog moeilijk in te schatten. "Er is nog bijkomend onderzoek nodig om de ernst van de verontreiniging te bepalen en hoe ver ze zich uitstrekt", zegt Verheyen. "Met de huidige data kunnen we ook de bron nog niet achterhalen." Op de hoek van de straat staat de omstreden goudraffinaderij Value Trading, die volgens buurtbewoners mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt. Maar of dat bedrijf de oorzaak is van de vervuiling is nog niet geweten. Eind vorig jaar besloot minister Demir de vergunning van het bedrijf definitief niet te verlengen.