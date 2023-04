In Nederland klussen tieners al vanaf 13 jaar bij in de supermarkt: zien we straks in ons land soortgelijke praktijken?

De actieve zoektocht naar jonge vakkenvullers levert de Nederlandse supermarkten felle kritiek op. “Dit is niet de toekomst die we willen”, schreef PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw op Twitter over de campagne van Albert Heijn.

Ton Wilthagen, professor arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, merkt op dat het in Nederland lang ongewoon is. “Het gaat niet om kinderarbeid”, vertelt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. “In principe zijn ze te jong om te werken, maar dit valt onder de uitzonderingen. Het is geregeld in de Nederlandse arbeidsreglementering. Op schooldagen mogen ze niet in de winkel werken, er geldt een limiet van maximaal zeven uur per dag en het aantal uren in vakantieweken is gelimiteerd.”