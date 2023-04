Kruibeke herdenkt ramp in Bangladesh met wasdraad

In de verschillende gemeenten hangt als herdenkingsmonument een wasdraad met goedkoop textiel, zoals t-shirts, jeansbroeken en vrouwenkleren. Dat zijn spullen die heel vaak in slechte arbeidsomstandigheden worden gemaakt. Het project 'Schone kleren in het Waasland' hoopt dat we blijven stilstaan bij de herkomst van de kleren die we kopen.