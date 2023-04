Opnieuw opruimactie door De Vlaamse Waterweg langs de oevers van de Maas in Moelingen

In de Voerstreek in Moelingen organiseert De Vlaamse Waterweg de laatste opruimactie van dit voorjaar aan de Maas. Er is al opgeruimd in Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. Opvallend is dat er, na een vorige opruimactie eind maart, toch nog veel afval gevonden is. Dat komt door de grote overstroming van 2021.