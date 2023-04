Label duidt hondvriendelijke cafés aan in Putte: "Weten waar je met je hond welkom bent"

"Enkele jaren geleden hebben we op vraag van de inwoners een studie gedaan over hoe we het dierenwelzijn in onze gemeente kunnen verhogen", zegt Inge De Bie (Lijst Burgemeester), schepen voor dierenwelzijn. "Zo zijn er al twee hondenlosloopweides aangelegd en hebben we geïnvesteerd in palen voor hondenpoepzakjes. Onlangs kregen we dan het idee om de plaatselijke horeca te contacteren om te horen of zij een label wilden om aan hun raam te hangen om te tonen dat honden welkom zijn."