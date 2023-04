Eerste Limburgse "loopbaan" voor sportieve werkpauzes en actieve vergaderingen opent in Genk-Zuid

Sport Vlaanderen, stad Genk, gemeente Zutendaal en GPS Time & Security hebben de Loopbaan Genk-Zuid geopend. Een ‘loopbaan’ is een bewegwijzerde route in de buurt van bedrijvenparken of ziekenhuizen, liefst met een link naar de natuur. Werknemers van omliggende bedrijven kunnen er wandelen en lopen voor of na het werk, of tijdens een pauze. Ook voor een wandelvergadering of -lunch is het mogelijk een loopbaan te gebruiken.

"Vanuit Sport Vlaanderen willen we sowieso meer inzetten op sport bij bedrijven omdat je het grootste deel van de dag op het werk doorbrengt", zegt Wout Haest, consulent sportieve werkplek bij Sport Vlaanderen. "Vaak zit je dan stil. Vandaar dat we ons iets meer willen focussen op bedrijven. Met de loopbanen richten we ons specifiek op bedrijventerreinen. Enerzijds willen we de werknemers de mogelijkheid bieden om te bewegen tijdens de pauzes, maar anderzijds willen we bedrijven verbinden die zich op hetzelfde terrein bevinden."