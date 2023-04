Vlaamse regering maakt megabudget van 130 miljoen euro vrij voor nieuw Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen

De procedure sleept al jaren aan. Het was in 2018 groot nieuws toen het M HKA een prestigieuze nieuwbouw zou krijgen, dubbel zo groot als het huidige museumgebouw. Vijf architectenteams werden geselecteerd, uit een totaal van 87 architectenbureaus, en mochten een ontwerp uitwerken tegen oktober vorig jaar.

De jury kon niet tot een unaniem oordeel komen, ook omdat de inzichten over het nieuwe museum gaandeweg zijn veranderd. De procedure werd in 2020 stopgezet. De hoop op een nieuw museum in 2024 was daarmee vervlogen, want het proces begon helemaal opnieuw. Voor die operatie had Vlaanderen 65 miljoen over. Een pak minder dan de 130 miljoen euro die nu vrij wordt gemaakt.