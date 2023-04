Man die zwaargewond raakte bij ongeval in Langemark overlijdt aan zijn verwondingen

De man van 29 uit Heuvelland die gisteren zwaargewond raakte op het werk, in een betonfabriek in Langemark, is vanmiddag aan zijn verwondingen bezweken. De man belandde onder het deksel van een betonmixer. Het was een collega die hem vond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet duidelijk, want er was niemand in de buurt.

Het gerecht heeft een onderzoek geopend en zal bekijken of alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd zijn.