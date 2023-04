Man die stiefvader met hamer aanviel in Knokke-Heist wordt opnieuw in psychiatrie opgenomen

Het incident gebeurde vorig jaar in april in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist, vlak voor de woning van het slachtoffer en de moeder van de verdachte. De man sloeg zijn stiefvader meerdere keren op het achterhoofd. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij lag drie weken in coma en is nog altijd blind.

De raadkamer van Brugge besliste om de dader verplicht in de psychiatrie op te nemen. Hij werd eerder al eens lange tijd geïnterneerd. "Het klopt dat mijn cliënt in het verleden 10 jaar is geïnterneerd geweest: een aantal jaar in een psychiatrische instelling, maar ook een aantal jaar thuis", zegt advocaat Pieterjan Dens. “Ik denk dat dit de meest gepaste maatregel is om zowel de maatschappij als mijn cliënt te beschermen.”