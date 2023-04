Ex-medewerker van bpost steelt postpakketten en verkoopt ze door: 2 jaar cel met uitstel en boete van 2.000 euro

Een man van 37 is door de Mechelse rechtbank veroordeeld voor het stelen van postpakketten. In november van vorig jaar werd de politie ingelicht door een bewakingsagent van bpost dat er verschillende postpakketten waren ontvreemd. Het ging telkens om pakketten van Coolblue, Bol.com en Proximus.

De man was ontslagen bij bpost, maar had wel nog toegang tot de systemen via zijn laptop. Hij koos pakketten uit en veranderde via de Mybpost-app de leveringsgegevens naar pakjesautomaten in Mechelen, Antwerpen en Brussel. Op camerabeelden in Mechelen en Brussel werd de man duidelijk herkend. Een paar dagen later werd hij op heterdaad betrapt toen hij pakjes in Antwerpen ging afhalen.