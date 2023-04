Parket bekijkt of alle veiligheidsmaatregelen zijn gevolgd na zwaar arbeidsongeval in Langemark

Het gerecht heeft meer details vrijgegeven over het arbeidsongeval gisteren in Langemark. Een man van 29 uit Heuvelland raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De man werkte in een betonfabriek. Hij kwam terecht onder een zwaar metalen deksel van een betonmixer.

Het gerecht probeert nu uit te zoeken wat er precies fout gelopen is en of alle veiligheidsmaatregelen zijn opgevolgd. Er is nog veel onduidelijk. De man was alleen aan het werk. Het was een collega die hem vond nadat het ongeval al was gebeurd.