Mexicaanse president krijgt luxueus presidentieel vliegtuig na 5 jaar eindelijk verkocht aan Tadzjikistan

Het was een verkiezingsbelofte die Andrés Manuel López Obrador al meteen na zijn eedaflegging in 2018 in de praktijk bracht. Op zijn eerste werkdag zette hij het presidentiële vliegtuig te koop. Met de opbrengst ervan wilde hij de armere bevolking in zijn land helpen.

Volgens López Obrador was het vliegtuig een symbool van de politieke corruptie en zelfverrijking in Mexico. De Boeing 787-8 Dreamliner werd in 2012 aangekocht door Obradors voorganger Enrique Peña Nieto, voor ruim 180 miljoen euro. In 2016 werd het voor het eerst in gebruik genomen.