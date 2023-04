Nederland wil aantal buitenlandse studenten beperken

Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs, neemt jaar na jaar toe. Momenteel studeren 115.000 buitenlanders in Nederland. Dat zijn er 3,5 keer zoveel als in 2005. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf zegt enerzijds wel tevreden te zijn dat Nederland zoveel buitenlandse studenten aantrekt, maar hij wil de toestroom kunnen controleren. "We hebben naast een gaspedaal ook een rem en vooral een stuur nodig", klinkt het in een brief aan de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.

Volgens de minsters wordt het te druk in de leslokalen, is er hoge werkdruk bij de docenten en zijn er ook problemen met huisvesting op de sowieso al erg krappe Nederlandse woningmarkt.

Daarom wil de minister een paar maatregelen nemen. Hij wil dat er een breder onderzoek komt naar wat de maatschappij aankan en naar eventuele ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast wil de minister dat het voor instellingen gemakkelijker wordt een bepaald aantal plaatsen te reserveren voor Nederlandse studenten.

Tot slot wil minister ook weer dat Nederlands de norm wordt aan de universiteiten. Dat moet het automatisch onaantrekkelijker maken om in Nederland te komen studeren en de instroom afremmen.

De minister werkt nog aan meer voorstellen.