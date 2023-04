Egypte niet te spreken over "zwarte Cleopatra" in Netflixserie, "serie historisch niet correct"

Het verhaal van de nieuwe Netflixserie gaat overal de ronde in Egypte. De voormalige minister van Oudheden Zahi Hawass heeft de nieuwe serie al veroordeeld. "Hij zegt dat we zeker zijn dat Cleopatra niet zwart was, want haar vader was een Griekse Macedoniër. Die zien er Europees uit. Cleopatra was dus geen zwarte farao", zegt correspondent Vandewalle.

"Alle geruchten zijn gebaseerd op de trailer van het programma die vorige week is uitgekomen. De documentaire wordt op 10 mei uitgebracht. Het ligt erg gevoelig. Het is niet de eerste keer dat andere culturen de Egyptische identiteit claimen. Dat gebeurt niet alleen langs de zwarte kant zoals in dit geval, maar ook langs Europese kant. Wat weinige mensen weten is dat bijvoorbeeld Hitler ooit heeft beweerd dat de bekende Egyptische koningin Nefertiti het toonbeeld is van Westerse schoonheid."

Volgens Vandewalle hebben de Egyptenaren het gevoel dat hun unieke identiteit wordt geclaimd en gestolen door andere mensen.