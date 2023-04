A12 in Ekeren krijgt busbaan richting Antwerpen: "Handig voor pendelaars die collectief bedrijfsvervoer nemen naar de haven"

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt samen met Oosterweelbouwheer Lantis een busbaan aan op de huidige pechstrook van de noordelijke A12, in de richting van Antwerpen. Het is een traject van 5 kilometer lang dat loopt tussen de aansluiting met de R2 en de oprit Leugenberg in Ekeren. De busbaan is vooral interessant voor pendelaars die collectief bedrijfsvervoer nemen naar de haven.