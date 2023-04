Nieuwe vlotte wandel- en fietsverbinding tussen Hoboken en Antwerpen: Kruger- en Zuidwegbrug officieel geopend

Fietsers en wandelaars die de brug vandaag voor het eerst namen, waren alvast enthousiast. "Het is een heel leuk initiatief. Wij moeten elke dag van Hoboken naar de stad fietsen en dan is het natuurlijk heel leuk als je dat via het Polderbos kan doen op een veilige manier", zegt een fietsster. "Het is heel mooi. Zeer geslaagd tegenover de vorige brug, want die was aan vernieuwing toe."

De bruggen hebben 4,8 miljoen euro gekost. De afbraak van de oude Krugerbrug en de bouw van de twee nieuwe bruggen namen in totaal 340 werkdagen in beslag. "Maandenlang was die brug bijna af en mochten we er niet over", klinkt het. "Maar beter lang en goed, dan snel en niet goed hé."