Nieuwe renovatiefase voor Stedelijk Sportstadion Hasselt: oude staantribunes worden gesloopt

Volgens schepen van Sport Habib El Ouakili (RoodGroen+) is dat een bewuste keuze. "De nieuwe tribune zal 2 of 3 niveaus hebben om op te supporteren", zegt Ouakili. "In dit stadion kunnen veel meer mensen dan je zou denken. De grote zittribune (de hoofdtribune) wordt behouden en ook de tribune aan de zijde van de cafetaria is al vernieuwd. Voor het niveau waar de club op dit moment speelt (2e amateurliga B), is er zeker genoeg ruimte voor alle supporters als de nieuwe staantribune maar 2 of 3 tredes heeft. Bij het ontwerp van de nieuwe tribune zullen we er wel voor zorgen dat er mogelijkheden zijn om meer tredes bij te bouwen als daar nood aan zou zijn."