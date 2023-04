Ondergrondse ruïnes van Sint-Donaaskerk in Brugge opnieuw open voor publiek

"We kregen veel vragen van Bruggelingen en van gidsen en besloten daarom om in overleg te gaan met het hotel", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Het hotel, dat zich er 30 jaar geleden toe verbond om de ruïnes open te stellen, stelt de ruïnes daarom weer open voor het grote publiek, zij het wel onder enkele voorwaarden.

Een van de voorwaarden is dat toeristen voortaan enkel nog met een gids de ruïnes kunnen bezoeken, en dat van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. Ook kan je niet meer via de hotellobby naar beneden. Daar waren dikwijls conflicten met mensen die in- en uitcheckten of met toeristen die naar beneden wilden. "Het was een warrige situatie, maar met deze voorwaarden denken we dat de problemen van de baan zijn", besluit Blontrock.