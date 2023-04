E17 afgesloten door gekantelde tankwagen ter hoogte van Haasdonk richting Gent 

Volgens de eerste vaststelling is de bestuurder van de vrachtwagen de controle over het stuur verloren. Hij belandde met zijn voertuig tegen de middenberm waardoor de vrachtwagen kantelde en de volledige rijbaan verspert. Een tijdlang was sprake van ontploffingsgevaar, maar het grootste gevaar is intussen geweken."Het gaat om een vrachtwagen die brandstoffen rondbrengt, waarin diesel en benzine zit. Het gaat heel waarschijnlijk om het compartiment waar diesel in zit dat aan het lekken is", zegt zonecommandant van hulpverleningszone Waasland Thierry Van Goethem. "Alle gelekte brandstof is afgedekt met een schuimtapijt, en omdat het voertuig intussen is afgekoeld is het ontstekingsgevaar al een pak kleiner geworden. "