Rusland bombardeert per ongeluk eigen stad 

Even later moest het Russische ministerie van Defensie erkennen dat het niet om een Oekraïense aanval ging, maar wel om 'friendly fire'. De tol voor het kleine Russische stadje is behoorlijk groot: twee vrouwen raakten gewond, er is een indrukwekkende kater van 20 meter breed en er is heel wat schade aan de omliggende gebouwen en aan wagens. "Vier auto's en vier appartementsgebouwen raakten beschadigd", aldus de gouverneur.