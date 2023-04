Open VLD-voorzitter Lachaert roept CD&V op tot constructieve houding in abortusdossier

Concreet betekent dat onder meer dat de andere partijen in de regering-De Croo CD&V niet zomaar met een stemming over het abortusdossier zullen confronteren. Lachaert wijst erop dat het wetenschappelijk advies van deze week er is gekomen op vraag van CD&V. "We komen dus eigenlijk bij een uitslag die CD&V zelf bewerkstelligd heeft door dat adviescomité in het leven te roepen."

"Er is ook wel en inspanningsverbintenis van hun kant om tot een consensus te komen, om samen constructief na te denken", vindt hij. "Je kan niet zeggen: "Dit is een rode lijn en we spreken er niet meer over." Dat is niet de geest van wat we zijn overeengekomen."