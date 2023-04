Zone 30 in tuinwijk Pelt Fabriek en in centrum van Sint-Huibrechts-Lille

Vanaf maandag mag er in de tuinwijk Pelt Fabriek en in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille nog maar 30 kilometer per uur gereden worden. De gemeente Pelt wil zo de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers verhogen. Het gemeentebestuur wil later ook de verkeerssituatie in de andere dorpen verbeteren.