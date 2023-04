Parket Brussel neemt crisismaatregelen door personeelstekort: aantal zaken minder goed of niet meer opgevolgd

"De perceptie van straffeloosheid was al groot in Brussel, en dat zal er met deze maatregelen niet op verbeteren", denkt Joery Dehaes van de vakbond ACV Politie. "Ik begrijp enerzijds wel dat de procureur oplossingen zoekt om zijn boîte te laten draaien, maar anderzijds is het toch onbegrijpelijk dat Justitie in 2023 niet in staat is om de criminaliteit in onze hoofdstad te vervolgen. Dit gaat het werk van de politiemensen op het terrein er niet op vergemakkelijken. Die doen hun werk in zeer moeilijke omstandigheden. Als ze daar in Brussel het idee bij krijgen van: 'doe maar op, het wordt toch niet vervolgd, het parket kan niet volgen', dan zou ik niet graag als politieagent op het terrein staan nu in Brussel."