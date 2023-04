Russische "The challenge" is de eerste langspeelfilm die ook -deels- echt in de ruimte is opgenomen

Na de eerste hond, de eerste man en de eerste vrouw, mag Rusland nu ook de eerste langspeelfilm die -gedeeltelijk- in de ruimte is opgenomen aan zijn lijstje toevoegen. "The challenge" is afgelopen week in de Russische bioscopen in première gegaan. De film gaat over een chirurge die naar de ruimte wordt gestuurd om een kosmonaut te redden die gewond is geraakt tijdens een ruimtewandeling. In "VRT NWS laat" vertelt filmkenner Robin Broos er meer over.