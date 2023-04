Abdijschool van Zevenkerken schorst meisje dat aangerand zou zijn op Griekenlandreis, omdat ze te laat terug in hotel was

“De directie heeft deze sanctie opgelegd, omdat ze de regels hebben overtreden”, klinkt het. “Deze straf en wat er die nacht in de nachtclub is gebeurd, staan voor alle duidelijkheid los van elkaar. Die feiten hebben zich afgespeeld op het moment dat de leerlingen eigenlijk al terug in het hotel moesten zijn, daarvoor zijn ze nu gestraft.” In totaal werden een tiental leerlingen twee weken geschorst en ze mogen niet deelnemen aan de sportdagen.