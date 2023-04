Sint-Jozefskliniek in Izegem en AZ Groeninge in Kortrijk worden één zorgorganisatie met één directie

Het woord fusie willen beide ziekenhuizen niet in de mond nemen. Maar ze gaan wel heel nauw samenwerken. Er is een stuurgroep opgericht die de twee ziekenhuizen naar één zorgorganisatie moet leiden met één directie. "We werken al op een aantal vlakken nauw samen", zegt de woordvoerder van AZ Groeninge Stefaan Lammertyn. "Ik denk bijvoorbeeld aan het labo, de IT-dienst en ook op het vlak van communicatie werken we al samen.

Een aantal artsen van AZ Groeninge consulteert nu al in Izegem of omgekeerd. "Die wisselwerking willen we nog verder uitbreiden." zegt Stefaan Lammertyn. "Voor de medewerkers verandert er voorlopig niks. Het uitgangspunt is dat elk van hen zoveel mogelijk kan blijven werken op zijn of haar favoriete locatie."