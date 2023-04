Skelet van T.rex Trinity gekocht door Fernand Huts voor zijn Boerentoren

De koper van "Trinity", het geraamte van een Tyrannosaurus rex, heeft zich kenbaar gemaakt: het is havenbaas Fernand Huts. Hij gaat zijn aankoop tentoonstellen in de Boerentoren in Antwerpen, die hij recent ook heeft gekocht. " We zijn zeer tevreden dat Trinity beschikbaar wordt voor het publiek en de wetenschap. Ze zal in zeer goede handen zijn," klinkt het bij The Phoebus Foundation, de kunststichting van Fernand Huts.