Profvoetballer die met wagen in sporthal belandde, reed ongeveer 150 km/u en had 1,6 promille alcohol in bloed

Sofian Kiyine, de 25-jarige profvoetballer van OH Leuven die eind maart met zijn wagen in een sporthal in Flémalle (provincie Luik) belandde, reed te snel én had te veel gedronken. Dat heeft het parket van Luik bekend gemaakt. Uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat hij 1,6 promille alcohol in zijn bloed had. Kiyine zou zo'n 150 kilometer per uur gereden hebben.