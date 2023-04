Sportschool Hasselt schorst 9de leerkracht omwille van homofobe en racistische berichten

De directie van de GO! Next-sportschool in Hasselt heeft een negende leraar geschorst. Dat schrijft Het Belang van Limburg en de directie van de scholengroep heeft het bericht bevestigd aan onze redactie. De man zou, net als zijn acht collega’s, betrokken zijn bij het delen van homofobe, seksistische en racistische berichten over collega's en leerlingen in een besloten WhatsApp-groep.