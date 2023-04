Verplicht bijdragen aan rusthuisfactuur als je geen contact meer hebt met ouders? En wat als er meerdere kinderen zijn? 5 vragen over onderhoudsplicht

Heel wat mensen zitten met vragen over de onderhoudsplicht voor hun ouders. In 9 op de 10 Vlaamse gemeenten moeten kinderen financieel bijspringen voor de kosten van de rusthuisfactuur van hun ouders, als die dat zelf niet meer kunnen betalen. We lichten er enkele vragen uit en leggen ze voor aan Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).