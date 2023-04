Vakantiewoningen in geheel per schip vervoerd van Dilsen-Stokkem naar Zeeland

"De vakantiewoningen zijn zes meter hoog", zegt Martin Vandereyt, zaakvoerder van Martin Vandereyt Groep. "Als we over de weg zouden vervoeren, zouden we de lading in twee stukken moeten verdelen op zesenvijftig vrachtwagens. Nu kunnen we de woningen in hun geheel vervoeren met zes boten. Er is geen begeleiding nodig. Bij transport over de weg moet er vooraan en achteraan begeleiding zijn. De ecologische voetafdruk is ook beperkt. Dit is een fijne gelegenheid om dat eens uit te proberen. Ik ben er heel trots op om dat te kunnen doen."