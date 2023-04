Van bib of Senaat tot VRT MAX: lezers, boeken en schrijvers boven op de eerste Vlaanderenleestdag

In Gent leest cabaretier Wouter Deprez voor in de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren; de bib van Beringen organiseert een boekdropping; in de bib van Brugge kunnen jongeren samen schrijven en schrappen onder het motto "Shut up and write!" en in Antwerpen kun je aan Slow Reading doen in de Bourlaschouwburg.