Meer geld naar Garantiefonds banken om spaarders beter te beschermen

De bijdragen van de banken aan het Garantiefonds worden verhoogd. Tegen 2025 moet het fonds gespekt zijn voor een bedrag van 1,8 procent van alle gedekte spaargelden, het geld waar spaarders recht op hebben als hun bank bijvoorbeeld failliet gaat. Dat is hoger dan de Europese richtlijn, die het heeft over 0,8 procent. Volgens minister Van Peteghem kan ons land méér doen omdat er relatief meer geld op de spaarrekeningen in ons land staat.