Opnieuw vechtpartij op Meir in Antwerpen met jongeren

Even na 17 uur is een vechtpartij uitgebroken op de Meir in Antwerpen, vlakbij Wapper. Een groepje jongeren zou er een man aangevallen hebben. Omstaanders mengden zich in het tumult om hem te verdedigen. Er zijn ook mensen een winkel binnengevlucht.

De politie kwam met verschillende teams ter plaatse, waaronder het fiets- en het hondenteam. Er werd ook een ziekenwagen gevraagd omdat er een gewonde is gevallen. Het is niet duidelijk hoe ernstig die eraan toe is.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van de vechtpartij. De laatste weken waren er al geregeld vechtpartijen tussen jongeren in de buurt van de De Keyzerlei, die in het verlengde ligt van de Meir.