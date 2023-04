Verborgen kunstinstallatie over mysterieuze, haspengouwse heilige onder kerk van Borgloon

"Haar verhaal kan tot op de dag van vandaag mensen inspireren die zelf psychisch lijden of ermee in aanraking komen in hun omgeving. In de verborgen ruimte onder de kerk kom je terecht in het leven van Christina. De installaties verwijzen naar verschillende fases in haar leven en je voelt de band die ze had met de natuur onder je voeten door het knarsende schors. Je kan er gerust even gaan zitten om tot rust komen, al luisterend naar de muziek, om na te denken over jouw leven en het leven van Christina."