Ex-vriend van moeder van dood jongetje Raul (9) wordt overgeleverd aan ons land

De 34-jarige Roemeense man werd een week geleden opgepakt in Nederland, kort nadat het lichaam van Raul uit het Houtdok in Gent was gehaald. De man zou de jongen, de zoon van zijn vriendin, mishandeld hebben en verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Ons land vroeg aan Nederland om hem over te leveren, zodat hij aangehouden en verhoord kan worden.