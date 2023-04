Britse vicepremier Dominic Raab neemt ontslag na rapport over pestgedrag

In het Verenigd Koninkrijk heeft de vicepremier en minister van Justitie Dominic Raab zijn ontslag aangekondigd. Hij doet dat na een onderzoek naar beschuldigingen van pestgedrag. In zijn ontslagbrief schreef Raab dat het zijn plicht is om de conclusies van het onderzoek te aanvaarden. Het is nog niet duidelijk of premier Rishi Sunak zijn ontslag zal aanvaarden.