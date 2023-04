Vlaamse regering breidt duaal leren volgend schooljaar fors uit

Duaal leren is sinds het schooljaar 2019-2020 een volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. De scholieren worden zo beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

De scholen kunnen jongeren tegelijk beter gemotiveerd houden en nog praktijkgerichter opleiden. De bedrijven trainen jonge krachten die na hun opleiding beschikken over alle relevante kennis en kunde en die vlot integreren op de werkvloer.