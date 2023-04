Vrouwen in VS mogen abortuspil blijven gebruiken

Eerder deze maand had een lagere federale rechtbank in Texas beslist om de vergunning voor mifepriston op te schorten. Het ging om een vonnis van een federale magistraat, bekend om zijn christelijk geloof, zijn ultraconservatieve stellingen en benoemd door de vorige president Donald Trump. Volgens hem was er onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsrisico's. Daardoor zou de pil maandenlang niet beschikbaar zijn geweest.

De Amerikaanse regering van president Biden stapte daarop naar het Hooggerechtshof, in een poging om de toegang tot de abortuspil mifepriston te verzekeren. Dat Hof, dat na benoemingen door Donald Trump nochtans gedomineerd wordt door conservatieven, oordeelt nu dat de abortuspil beschikbaar blijft. Eerder had het de toegang tot de pil ook al verlengd tot vrijdagnacht. In juni 2022 had het Hooggerechtshof de grondwettelijke garantie van abortus nog onderuitgehaald.