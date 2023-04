VRT-CEO Frederik Delaplace reageert op heisa rond "spreekverbod": "Geen sprake van zwijgplicht"

Het personeel van de VRT heeft zopas een nieuwe mail van Delaplace in zijn inbox gekregen. Daarin reageert die laatste op de ontstane heisa. "Heel wat medewerkers reageerden verbaasd en geschrokken en er vielen termen als spreekverbod en zwijgplicht. Laat me heel duidelijk zijn: daar is geen sprake van. Iedereen moet binnen VRT zijn of haar mening kunnen uiten en dat zonder angst kunnen doen. Dat verandert niet."