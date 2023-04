"War on woke":  wordt een strijd voor gelijkheid gekaapt door de politiek?

Jonathan Hendrickx (29), doctor in de media- en communicatiewetenschappen, definieert 'woke' als ‘het je bewust zijn van de ongelijkheid in de samenleving’. "Het startte bij zwarte Amerikanen maar de term wordt nu ook gebruikt voor andere maatschappelijke kwesties zoals gelijke rechten voor vrouwen of voor LGBTQ. Daardoor is het een koepelterm geworden die door tegenstanders in hun eigen voordeel wordt gebruikt. In Vlaanderen hebben rechts-conservatieve stemmen in het debat het thema 'woke' gekaapt en er iets negatiefs van gemaakt."